Oekraïens president Volodimir Zelenski: “Russen willen ons uitputten met droneaanvallen”

“We moeten ervoor zorgen - en we zullen er alles aan doen - dat dit doel van de terroristen mislukt, net zoals al hun andere doelen”, zo verklaarde Zelenski in zijn dagelijkse videoboodschap aan de Oekraïners. “Dit is het moment waarop iedereen die betrokken is bij de bescherming van het luchtruim extra alert moet zijn.”

Russische droneaanvallen op Oekraïne lijken de afgelopen dagen inderdaad in aantal te zijn toegenomen. Moskou voerde de afgelopen drie nachten meerdere aanvallen uitgevoerd op steden en elektriciteitscentrales in het hele land. Volgens president Zelenski heeft de Oekraïense luchtverdediging in de eerste dagen van het nieuwe jaar al meer dan 80 door Iran gemaakte drones neergeschoten.

De aanvallen zouden niet alleen extra druk leggen op het Oekraïense leger - dat de drones moet volgen en onderscheppen - maar ook een negatieve impact hebben op de burgerbevolking. Die leeft nu nog meer in onzekerheid en angst.