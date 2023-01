Liberale vakbond kondigt acties aan bij de brandweer: “We hebben te lang gezwegen”

De vakbond plande al een actie in op 27 januari. VSOA blaast dan verzamelen aan het kabinet van Brussels minister-president Rudi Vervoort. De vakbond roept de brandweerlui van de hulpverleningszones op om dan symbolisch de werkkledij neer te leggen.

De vakbond verwijst ook naar gevallen van agressie de voorbije oudejaarsnacht. “Te veel is te veel.” VSOA vraagt bijvoorbeeld snellere procedures en “voorbeeldstraffen” voor daders. “Al meer dan twee jaar zijn we gefocust op onze taken tijdens de pandemie”, klinkt het in een persbericht. “We hebben te lang gezwegen. We moeten nu op de barricades staan omwille van de minachting van de autoriteiten ten opzichte van ons beroep.”

De stakingsaanzegging zal VSOA naar eigen zeggen pas intrekken na het bekomen van “ernstige garanties” over de vakbondseisen.

Agressie tegen hulpverleners

Na meerdere gevallen van agressie tegenover hulpverleners op oudjaar trok politievakbond NSPV zondag al aan de alarmbel. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) steunde daarop de oproep van NSPV voor nultolerantie bij geweld tegen politiemensen en brandweerlieden. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) bleef ook in de nasleep van de nieuwe rellen pleiten om op alle vlakken strenger op te treden tegen relschoppers, “om de keten van geweld te doorbreken”.