American Football-speler zakt in elkaar op het veld en moet gereanimeerd worden

Damar Hamlin, een 24-jarige speler van American Football-team Buffalo Bills, is maandag op het veld in elkaar gezakt. De jongeman, een verdediger, werd minutenlang gereanimeerd en verkeert in kritieke toestand.

In het eerste kwart van de wedstrijd Cincinnati Bengals - Buffalo Bills voerde Hamlin een tackle uit op tegenstander Tee Higgins. Hoewel hij meteen erna weer opstond, zakte hij enkele seconden later in elkaar en bleef hij roerloos op het veld liggen.

Lees verder onder de foto

De 24-jarige Hamlin voerde in het eerste kwart van de wedstrijd een tackle uit. Kort erna zakte hij in elkaar. — © AP

Hamlin werd meteen omsingeld door spelers en coaches van beide teams en al snel arriveerde er een ambulance op het veld. Hamlin werd eerst minutenlang gereanimeerd op het veld en vervolgens na ongeveer een kwartiertje met de ziekenwagen weggebracht. Ondertussen stonden meerdere spelers op het veld te bidden.

Hamlin ligt momenteel in het medische centrum van de universiteit van Cincinatti, waar hij in kritieke toestand verkeert, aldus de National Football League (NFL). “Onze gedachten zijn bij Damar en de Buffalo Bills”, zo luidde het in een persverklaring. “We zullen meer informatie verstrekken zodra die beschikbaar wordt. Zijn familie is bij hem.”

De wedstrijd werd eerst opgeschort en vervolgens uitgesteld.