NASA-topman waarschuwt: “We zitten in ruimtewedloop met China, dat gebied op maan kan opeisen”

“Het is een feit: we zitten in een ruimtewedloop”, aldus de voormalige astronaut en Democratisch senator. “En het is een feit dat we beter kunnen uitkijken dat ze niet naar een plek op de maan gaan onder het mom van wetenschappelijk onderzoek. En het is niet ondenkbaar dat ze zeggen: ‘Blijf weg, wij zijn hier, dit is ons grondgebied.’”

“Als je daaraan twijfelt, kijk dan naar wat ze met de Spratly-eilanden hebben gedaan”, zei Nelson, verwijzend naar het gedrag van China in de Zuid-Chinese Zee.

Amerikanen eind 2025 op maan?

China heeft aangekondigd dat het tegen het einde van dit decennium taikonauten op de maan wil zetten. NASA focust zich sinds kort ook weer op de maan, onder meer met de recente onbemande Artemis I-missie, en plannen om opnieuw astronauten te sturen tegen eind 2025.

Volgens Nelson intensiveert de race naar de maan en kunnen de komende twee jaar bepalend zijn voor wie die zal winnen. “China heeft de afgelopen tien jaar enorme successen en vooruitgang geboekt. Het is ook waar dat hun datum voor de landing op de maan steeds dichterbij wordt gebracht”, terwijl de Verenigde Staten kampen met vertragingen en besparingen.

De NASA-topman vreest dat China gebieden op de maan die rijk zijn aan grondstoffen zal willen opeisen. “Er zijn maar zoveel plaatsen op de zuidpool van de maan die geschikt zijn voor wat wij denken, op dit moment, voor het oogsten van water enzovoort.”

Kan de VS toch nog op de maan landen voor China? “Als de goede God het wil”, aldus Nelson.