Michael van Gerwen reageert als een gebeten hond na akkefietje met Dimitri Van den Bergh: “Ik zei dat hij een slappe hap is”

Dimitri Van den Bergh slaagde er niet in om zich te plaatsen voor de finale van het WK darts. Michael van Gerwen was met 6-0 te sterk in Londen. In de derde set gingen de twee met elkaar in de clinch. “Dan begint hij dingen te verzinnen…”, aldus de Nederlander.

Van den Bergh wilde er na afloop weinig over kwijt. “Ik ben de professionele darter geweest”, was de Antwerpenaar kort over zijn reactie op Van Gerwen, die constant net niet in z’n nek stond te hijgen.

Van Gerwen zelf deed dat wel. “Ik mag niet klagen, ik heb fantastisch staan spelen”, lachte de Nederlander bij Viaplay. “Op de belangrijke momenten speelde ik echt goed. Ik heb hem ook een hele partij lang pijn gedaan en dan win je zo’n wedstrijd met 6-0. De manier waarop is dan wel lekker, zeker als je het doet op de momenten die ertoe doen. Ik heb hem geen kansen gegeven en dan gaat zo’n jongen dingen verzinnen… Ja. Dat is een beetje jammer, zonde. Ik heb laten zien dat ik tot alles toe in staat ben, wat ze ook doen tegen mij. Dat het mij geen reet interesseert.”

Over het akkefietje in derde set zelf: “Ik weet niet precies wat hij zei. Ik dacht dat hij bedoelde dat ik op het podium aan het stampen was, of zoiets. Ik weet het echt niet, al sla je me dood. Het had niets met de afstand te maken, want dat voelt hij niet. Dat heeft hij niet in de gaten. Wat ik terugzei? Dat hij gewoon een slappe hap is. Serieus. Een speler van zo’n kaliber heeft dit toch niet nodig? Dat is jammer voor hem en dan zie je gewoon de onderlinge verschillen.”