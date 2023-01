Dimitri Van den Bergh verliest halve finale WK darts tegen briljante én irritante Michael van Gerwen: “Nooit gedacht dat het zo zou lopen”

Van Gerwen had de eerste mentale veldslag al gewonnen door de bullseye en dus het startrecht te pakken. Maar Van den Bergh moest ook in z’n vorige drie WK-wedstrijden minstens één keer door de worp van zijn tegenstander gaan en leek dat in set één meteen te gaan doen. Onze landgenoot gooide 170 van het bord - de zogenaamde ‘big fish’ - en gooide voor setwinst. Dan schakelde de drievoudige wereldkampioen echter een versnelling hoger: 1-0 ‘MvG’.

En daarmee was de toon van de partij eigenlijk gezet. Van Gerwen gooide altijd net iets hogere scores en zijn dubbels draaiden ook beter. Van den Bergh gooide nog wel eens een 121 van het bord, maar keek al snel tegen een 3-0 achterstand aan. In die derde set liep het ook mis op mentaal vlak voor onze landgenoot.

De drievoudige Nederlandse wereldkampioen staat erom bekend dat hij een heel snelle speler is en op het podium niet vies is van wat intimidatie. Om Van den Bergh mentaal te kraken, ging hij constant ostentatief dicht bij onze landgenoot staan wanneer die moest gooien. Hij hijgde op een bepaald zelfs bijna in de nek van de Antwerpenaar en dat kan die laatste niet appreciëren. Van den Bergh zei wat in het gezicht van Van Gerwen, die het allemaal weglachte… En vervolgens een 170 finish van het bord knalde en Van den Bergh lelijk aankeek.

Van Gerwen zou uiteindelijk 108 gemiddeld gooien en 52 procent op z’n dubbels. Met 96 gemiddeld en 27 procent op de finishes was Van den Bergh dus een maatje te klein voor een ontketend icoon.

Onverwacht

“Ik sta hier met een heel teleurstellend gevoel”, aldus Van den Bergh na afloop. “The DreamMaker heeft nog altijd een grote droom en dat is het WK volgend jaar. Dan ga ik opnieuw mijn best doen en terug van nul beginnen. Ik had echt niet verwacht dat het op deze manier zou lopen, maar ‘MvG’ staat echt zo goed gooien. Ik ben altijd blijven zeggen: Geloof in jezelf. Maar hij gooide gewoon heel makkelijk in twaalf of minder uit. Dan sta je de hele tijd onder druk.”

© PA

“In toch gooide ik in de eerste set 170 uit. Maar daarna doe ik dan niet wat ik in gedachten had om het te kunnen afwerken. Michael kwam terug en gooide dan constant op de heel belangrijke momenten een elfdarter of twaalfdarter. Ja… (zucht). Ik wil echter opnieuw zeggen: ik heb m’n best gedaan, ik wilde meer voor jullie allemaal en voor mezelf, maar het is niet gebeurd.”

Over het akkefietje in de derde set wilde Van den Bergh niks kwijt. “Ik ben de professionele darter geweest”, klonk het bij de nieuwe nummer 11 van de wereld. “Ik heb nooit gedacht dat het niet mijn avond zou worden. Dat klinkt gek, maar op WK’s zijn er al veel comeback geweest. Zelfs bij 5-0 dacht ik: Win gewoon je eigen set, doe wat je kan. Maar ik deed het niet en dan krijg je een droge 6-0 om de oren. Ik wilde dit niet, maar ik heb alles gegeven. Ik kan terugkijken op een mooi WK, ik voelde me ook vanavond opnieuw goed. Ik heb mezelf gewoon niet kunnen tonen op het podium. Dit is alweer een les, maar ik ga sterker terugkomen.”

Dinsdagavond neemt Van Gerwen het in de finale (naar een best of 13 sets) op tegen de Engelsman Michael Smith (PDC 4). Die versloeg de Duitser Gabriel Clemens (PDC 25) met 6-2.

De winnaar volgt op de erelijst Peter Wright (PDC 2) op. De Schot sneuvelde als titelverdediger in de derde ronde (1/16e finales) tegen Kim Huybrechts (PDC 31). ‘The Hurricane’ verloor vervolgens in een Belgisch onderonsje met 4-0 van Dimitri ‘The DreamMaker’ Van den Bergh.

Van Gerwen en Smith stonden in 2019 al eens tegenover elkaar in de finale. De Nederlander won toen met 7-3. Smith was ook vorig jaar verliezend finalist. Wright haalde het met 7-5.