Duizenden jongeren fuiven dagenlang in loods van Vlaams ondernemer in Wallonië

Ruim vierduizend jongeren hebben de overgang van oud naar nieuw gevierd tijdens een illegale raveparty in een bedrijfsloods in Sombreffe, bij Namen. Tom Eeckhout, een Vlaamse ondernemer die eigenaar is van het pand, is verontwaardigd en heeft een klacht ingediend.

Carwall, een onderaannemer van Caterpillar in Namen, vroeg twee jaar geleden het faillissement aan. De bedrijfsgebouwen in Sombreffe staan sindsdien leeg. In afwachting dat de nodige bouwvergunningen worden afgeleverd en de nieuwe eigenaar er aan de slag kan daan. Die nieuwe eigenaar is Tom Eeckhout, van Van Thuyne gewelven in Wielsbeke. Zijn bedrijf is in Vlaanderen actief maar ziet opportuniteiten in Wallonië.

Illegale fuif

Ongeveer 4.000 feestvierders, bevestigt burgemeester van Sombreffe Etienne Bertrand, namen er deel aan een illegale fuif die tot zondagavond duurde. Toen werd de muziek stilgelegd.

“De fabriek is op slot, de stalen poorten zijn toe en er liggen betonblokken van 2 ton voor de ingang. Maar dat volstaat blijkbaar niet”, zucht Tom Van Eeckhout. Hij is zich maandagochtend ter plaatse gaan vergewissen van de toestand.

Afgelopen zaterdag, de laatste dag van 2022, zakten ruim vierduizend feestgangers af naar de fabriek voor een raveparty, een illegale fuif die niet werd aangevraagd. Ze hadden dus geen vergunning en als ze die zouden aangevraagd hebben, hadden ze die ook niet gekregen wegens onveilig.

De eigenaar begrijpt het niet. “Die mensen hebben zomaar mijn bedrijf gekraakt. Door de omheining en de poorten te openen en te beschadigen. Dat is toch niet normaal? Ik kan de politie weinig verwijten, het is een klein korps. Er is steun gevraagd aan de federale politie, maar die hadden de handen al vol op oudejaarsavond en -nacht. Er is versterking opgeroepen van omliggende zones. Maar de politie werd door de fuifgangers bekogeld met projectielen”, zegt de eigenaar. Hij heeft een klacht ingediend tegen onbekenden. En daar zal het wellicht niet bij blijven.

Zelfs jongeren uit Litouwen

Maxime was een van de vele aanwezigen. Hij was speciaal uit Normandië naar hier gekomen, vertelt hij aan de Waalse zender RTL. Het waren dus niet alleen Belgen die aanwezig waren. Ook Britten en zelfs jongeren uit Litouwen. “Al een paar weken werd er reclame voor de fuif gemaakt op besloten groepen op sociale media”, zegt Maxime die maandagochtend als een van de laatste aanwezigen het terrein verliet.

De gemeente Sombreffe zal nu een klacht indienen tegen de aanwezigen die geïdentificeerd konden worden. “De fuif was niet alleen illegaal, het gaat hier ook om een bedrijventerrein waar ook bedrijven gevestigd zijn die met gevaarlijke producten werken. Dit had slecht kunnen aflopen”, beseft burgemeester Bertrand.

Hij voegt er nog aan toe dat het feest op een privéterrein plaatsvond en dat politie en gemeentebestuur dan niet zo maar kunnen optreden als er geen problemen zijn.

Maar dat vindt advocaat Philippe Koutny, raadsman van de eigenaar van de gebouwen, maar een flauwe uitleg. Hij en zijn cliënten bekijken welke verdere stappen ze nog kunnen ondernemen. “We gaan desnoods tot in Europa, want dit is een Europees probleem”, zegt Eeckhout nog.

Intussen hebben het gemeentepersoneel en de organisatoren zoveel mogelijk afval opgeruimd. Maar volgens Tom Eeckhout is er schade aan de afsluitingen aangericht en werd er overal graffiti aangebracht. “Maar wat ik erger vind, is dat mensen zo maar een bedrijf kunnen innemen om er een illegale fuif te organiseren en dat niemand dat kan stoppen. De gemeente niet of de politie niet. Dat wil zeggen, volgende week kunnen ze het gewoon opnieuw doen in een andere loods of leegstaand bedrijf. En dat wil ik aanklagen.”