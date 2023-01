Derde keer, goeie keer? Michael Smith gooit zich op indrukwekkende wijze naar derde WK-finale

Michael Smith mag voor de derde keer in zijn carrière dingen naar de wereldtitel darts. ‘Bully Boy’ plaatste zich voor de finale in Londen door met 6-2 te winnen van Gabriel Clemens.

Smith was de enige Engelsman bij de laatste vier, een unicum in de geschiedenis van het WK. Het publiek koos dus resoluut zijn kant tegen Clemens, die in de kwartfinale verrassend gehakt het gemaakt van eerste reekshoofd Gerwyn Price. Smith mocht als eerste beginnen, maar moest meteen aan de bak in set één. Die won hij pas na een vijfde leg en een finish van 106.

Maar Clemens leek aanvankelijk weinig last te hebben van de zenuwen in zijn allereerste WK-halve finale. De Duitser ging goed mee met de immer hoog scorende Smith. Die knalde 144 én 161 van het bord, maar zag de Duitser na vier sets gewoon op 2-2 komen.

In set zes kwam dan de break, eindelijk. Er kwam opnieuw een vijfde leg van, maar daarin raakte Smith de bullseye voor een 83 finish. Daarvan herstelde Clemens niet meer. Smith eindigde de partij met negentien 180-scores en een gemiddelde van 101. Op naar een derde finale dus voor Smith, die in 2019 en 2022 verloor van Michael van Gerwen en Peter Wright.