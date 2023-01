Boze neushoorn jaagt groep toeristen de stuipen op het lijf met razendsnelle achtervolging

Dat was flink schrikken voor een groep toeristen in de Indiase staat Assam. Een neushoorn was verre van blij met de komst van de auto vol vakantiegangers, waarop het dier besloot om de achtervolging in te zetten. Het boze dier kwam tijdens zijn sprint gevaarlijk dicht bij het voertuig, maar kon gelukkig geen inzittenden verwonden.