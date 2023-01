“Droge en bewolkte dag, maxima tot 9 graden”

Vandaag blijft het op de meeste plaatsen in Limburg héél de dag droog. Af en toe kan de zon erdoor komen maar meestentijds zullen de wolken toch wel in de meerderheid zijn. Het wordt maximaal een graad of 9.

De zuidwestenwind wakkert aan van gemiddeld 3 Beaufort in de ochtend naar 4 Beaufort tegen de middag.

In het tweede deel van de avond gaat het stilaan nog wat harder waaien. Na middernacht staat er dan ook gemiddeld 5 Beaufort met rukwinden tussen 50 en 60 km/u.

In de loop van de nacht zal er ook weer een regenzone over onze provincie trekken. Vanwege de wind en bewolking koelt het niet af en krijgen we dus minima rond een graad of 9.

