Vorig jaar vertegenwoordigde Jérémie Makiese ons land op het Songfestival, nu beslist hij zelf mee wie zijn opvolger wordt

We hebben hem niet te lang moeten missen: Jérémie Makiese (22) is na zijn passage op het Songfestival in Turijn vorig jaar alweer betrokken bij de grootste liedjeswedstrijd ter wereld. Dit keer maakt hij deel uit van de vakjury die voor de VRT mee zal beslissen over de selectie voor ons land. “De preselecties winnen geeft je als artiest meteen een flinke dosis vertrouwen.”