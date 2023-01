Twee doden door zware regenval in Californië

Bij zware regenval en overstromingen zijn in Californië afgelopen weekend twee mensen om het leven gekomen. Dat berichten Amerikaanse media.

In Sacramento County, zowat 150 kilometer te noordoosten van San Francisco, werd zondag een dode teruggevonden in een wagen. In Santa Cruz, 100 kilometer ten zuiden van San Francisco, stierf een 72-jarige toen hij onder een omgevallen boom terechtkwam.

Op maandag zaten nog steeds tienduizenden huishoudens zonder stroom. Boosdoener is een zogenaamde atmosferische stroming, een smalle vochtige weerband die zich over honderden kilometers kan uitstrekken.