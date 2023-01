Toon Aerts is eindelijk van zijn lange haren af en gaat dieper in op zijn dopingzaak: “De stress is samen met mijn haar een beetje weggeknipt”

In de veldrit-podcast Cross van Play Sports is Toon Aerts (29) -met een nieuwe haarsnit- dieper ingegaan op zijn dopingzaak en het schorsingsvoorstel van twee jaar dat de UCI hem vorige week heeft gegeven. Bij Aerts werd in januari 2022 een minieme hoeveelheid Letrozole Metabolite in de urine aangetroffen, maar hij houdt zijn onschuld staande.

In de podcast, die maandagavond om 20u35 wordt uitgezonden op de kanalen van Play Sports, is te zien hoe de weelderige haardos van Toon Aerts weer heeft plaatsgemaakt voor een korte coupe. “De stress is samen met mijn haar een beetje weggeknipt. De resultaten van het nieuwe haaronderzoek dat we vorige week hebben laten doen, zijn binnengelopen en die analyse toont aan dat het product sinds deze zomer niet meer is gevonden”, legt hij uit. “De blootstelling aan Letrozole is dus gestopt na het vorige crossseizoen. Waarschijnlijk komt het dan ook uit onze voedingssupplementen.” Omdat het product op dit moment niet meer in zijn lichaam zit, heeft hij na een jaar dus toch eindelijk zijn haar kunnen knippen. (Lees verder onder de video)

UCI legt Toon Aerts twee jaar schorsing op, die verdict in tranen bekendmaakt: “Een brief gekregen die niemand wil krijgen”

Een opluchting voor Aerts, die aangaf dat het moeilijke maanden waren. “Het was de laatste maanden echt moeilijk voor mij om zelfs maar de simpelste dingen te doen. Naar de winkel gaan bijvoorbeeld. Je komt dan mensen tegen en die spreken je aan over de zaak, terwijl ik amper dingen kon zeggen omdat de UCI nog geen beslissing had genomen.”

Vorige week maakte Aerts bekend dat de UCI hem een schorsings van twee jaar wil opleggen. Het kamp Aerts kan het voorstel nog betwisten, wat ze ook zullen doen. Indien ze hierbij gelijk krijgen, dan kan de straf nog worden teruggebracht. Bij Play Sports blikte hij wel al opnieuw vooruit op het tweede deel van zijn carrière. “Ik zou dan graag evenaren wat ik in het eerste deel heb bereikt. Weer toewerken naar een of andere grote overwinning. Ik zal wel een paar wedstrijden nodig hebben er om opnieuw volledig in te komen. Als ik pas in september 2024 opnieuw mag starten, zal ik tegen de kerstperiode van 2024 wel weer in orde zijn.”

