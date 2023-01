Vlaanderen trekt 2 miljoen euro uit voor Verhaal van Vlaanderen: “Geld voor nationalistische propaganda hebben ze wel”

Voor het tv-programma Het verhaal van Vlaanderen van Tom Waes trok de Vlaamse regering alles bijeen 2 miljoen euro aan steun uit. Uit alle mogelijke potjes, van cultuur over toerisme tot onderwijs. Dat er elders bespaard wordt, maar voor zo’n prestigeproject wel geld is, schiet bij de oppositie in het verkeerde keelgat. “Geld voor nationalistische propaganda hebben ze wel, voor schoolmaaltijden niet”, zegt Vooruit-fractieleider Hannelore Goeman.