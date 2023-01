Elise Mertens begint seizoen met twee nieuwe coaches: “Ik blijf enkel en dubbel combineren”

Elise Mertens begon het nieuwe jaar met winst voor België in de United Cup. En dat met nieuwe coach Alexander Kneepkens aan de zijlijn. Wat niet verandert in 2023: Mertens blijft mikken op de top twintig en zet in op de combinatie van enkel- en dubbelspel.

Lang moest Elise Mertens niet wachten op haar eerste overwinning van 2023. Nog voor de middag op nieuwjaarsdag haalde ze het met 6-4, 3-6 en 6-0 van de Bulgaarse Topalova op de United Cup in het Australische Perth. ”Het was nog niet helemaal zoals ik het zou willen”, aldus Mertens. “Maar ik ben blij dat ik die eerste match winnend kon afsluiten. Mijn volgende wedstrijd is nu tegen Maria Sakkari (nummer zes van de wereld, red.). Een duel tegen een toptienspeelster, dat is altijd goed om uit te leren voor de rest van het seizoen.”

Mertens werd van aan de zijlijn bijgestaan door de Belgische team captain Kirsten Flipkens en door Alexander Kneepkens. Die laatste coachte Mertens in 2022 ook al even tussen samenwerkingen met Simon Goffin en Philippe Dehaes in. Nadat Mertens en Dehaes in november besloten uit elkaar te gaan, kwam Kneepkens weer in beeld.

© Getty Images

“Dit is geen tijdelijke maar een langere samenwerking”, zegt Mertens. “Ik speel bij de academie van Tenkie (Wilson Luxilon Tenkie Academy in Hasselt, red.). Daar werk ik met Alexander en Seppe Cuypers, die ook nog zal afreizen naar Australië. Ik denk dat we een goed team hebben. Met Alexander werkte ik vorig jaar ook al een tijdje en hij is toen ook naar een paar toernooien meegeweest.”

Je had meerder coaches de voorbije jaren. Op welke basis koos je nu voor deze samenwerking?

“Alexander is iemand die het vrouwentennis begrijpt. Hij is tactisch heel goed en heel meelevend. Dat vind ik ook belangrijk, want je bent bijna meer tijd bij je coach dan bij je familie. Dus het moet echt klikken en dat gevoel heb ik wel.”

Wat zijn de ambities en de doelen die jullie stellen voor de komende maanden?

“Ik probeer uiteraard te pieken op de grand slams. En daardoor mijn ranking weer wat omhoog te krijgen.”

Je staat nu 29ste. Waarop mik je dan?

“Ik denk toch rond die twintigste plaats. Top twintig zou mooi zijn. Ik besef dat er nog wat werk te doen is om dat opnieuw te behalen. Maar niets is onmogelijk.”

Mertens met Goffin op de United Cup. — © Getty Images

Verschillende tennisanalisten wijzen op je drukke programma doordat je enkel en dubbel combineert. Dat leverde je grandslamwinst op in het dubbel, maar kan ten kost gaan van je prestaties in het enkelspel.

“Die vraag wordt me veel gesteld. Maar ik vind net het dubbelspel positief. Ik kan veel dingen trainen in het dubbelspel die me dan helpen in mijn wedstrijden in het enkel. Ik blijf het combineren.”

Dus je hebt niet het gevoel dat het te veel krachten kost?

“‘Neen. Zeker niet. Ik ben nog jong, dus dat moet wel lukken, toch?”