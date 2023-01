Hulpverleners die aangevallen worden: hoe groot is het probleem? “Nu duikt het overal op”

Schermutselingen tussen feestvierders, dronken jongelui of vandalenstreken. De hulpdiensten hadden traditiegetrouw hun handen vol op nieuwjaarsnacht. Spijtig genoeg werden de hulpverleners op een aantal plaatsen ook zelf het mikpunt van amokmakers. Onder meer in Brussel, Antwerpen en Gent werden incidenten gemeld van agenten, brandweermannen en ambulanciers die tijdens een interventie werden bekogeld met vuurwerk en andere projectielen. Hoe groot is het probleem?