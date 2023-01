Frans en Sonja gingen al 100 keer op vakantie dankzij huizenruil

Sint-Truiden

Frans Ooms en Sonja Henderix uit Brustem zijn verknocht aan reizen. Geen land of afstand zijn hen vreemd. Het koppel toert al jarenlang aan voordelige prijs de wereld rond. “Wij zijn fervente gebruikers van huizenruil en lid van de ruilorganisatie Intervac Belgium”, legt Frans uit. “Via die organisatie leggen wij contact met een van de duizenden leden wereldwijd en bespreken wij wanneer de huizenruil kan doorgaan.”

Dat doen de twee al sinds 1988. Zo verblijft het koppel tijdens hun reis dus in het huis van iemand anders, terwijl die mensen dan weer in het huis van Frans en Sonja verblijven. “Tijdens het verblijf mogen we alle modaliteiten van de woning gebruiken en soms zelfs bijvoorbeeld de wagen”, gaat Frans verder. Intussen is het koppel al aan hun honderdste ruil toe. “Om die reden kwam Jempi De Cooman, de voorzitter van Intervac ons speciaal met een taart feliciteren.”

De familie haalde in 2004 ook al de voorpagina van de krant toen ze via de organisatie hun woning ruilden met een Grieks gezin in Saronida, op 20 km ten zuiden van Athene. Tijdens hun verblijf van drie weken volgden ze de Olympische spelen in Athene voor een kostprijs van amper 75 euro.(jcr)