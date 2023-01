CEO Vincent Mannaert overschouwt de Brugse crisis en trainerswissel: “We konden het toch niet laten kabbelen?”

Kunt u nog even uitleggen waarom jullie beslist hebben om te stoppen met Carl Hoefkens?

“Wel, om te beginnen: je weet dat als je hoofdcoach wordt, het op een dag stopt. Dat gesprek hebben we vooraf gehad, want Carl kon ook perfect in zijn vorige rol verder werken. De intentie was om er een langer verhaal van te maken, maar de start was moeizaam. We voetbalden niet goed, er was die non-match op Eupen, enfin: er zat al vroeg druk op. Dan kwam de kentering op OHL, gevolgd door die fantastische Champions League-campagne, maar tegelijk sukkelden we in de competitie door de opeenvolging van matchen. We zijn dan in een negatieve spiraal geraakt waarbij zowel het spel als de resultaten tegenvielen. Op Gent toonden we bijvoorbeeld geen enkele weerbaarheid en tegen Union en Antwerp gaven we een dubbele voorsprong weg. We hebben tijdens de break dan grondige gesprekken gevoerd en hoopten op een sterke hervatting na het WK, maar ondanks een voorsprong tegen Sint-Truiden gleden we helemaal weg. Daags nadien hebben we dan nog één keer de koppen bijeen gestoken, maar tegen OHL liep het opnieuw fout.”

De beslissing leek vóór die match al gevallen.

“Neen. Ik zou het zeggen als dat wél het geval was.”

Dus met een 1-0-zege was Hoefkens nu nog trainer?

“Neen, dat ook niet per se. Want het gaat verder dan een tegendoelpunt krijgen. Het zat hem in de algemene dynamiek. De intenties waren er, maar de drive was weg, de spirit, de houvast.”

© BELGA

Jullie hadden er wel bewust voor gekozen om hem van assistent tot T1 te promoveren. Is er nooit aan gedacht om dit ‘experiment’ op z’n minst een volledig seizoen de kans te geven? Zeker als je het Europees zo goed gedaan hebt?

“Maar Europees waren we underdog en konden we meer op omschakeling spelen – ook al zijn we vol onze kans gegaan. In België werden we driemaal op rij kampioen en dus kregen we copy-paste matchen waarbij we een laag blok moesten ontwrichten. Dat lukte nog maar moeilijk, in die mate dat die kleinere clubs het idee kregen: in Brugge valt wel iets te rapen. We wilden Carl zeker tijd geven, maar een seizoen is lang. Als je structureel mindere resultaten neerzet en in de competitie 15 op 30 pakt, terwijl je in de beker met de hakken over de sloot Patro Eisden uitschakelt en er dan uitvliegt tegen Sint-Truiden, kan je het toch niet zomaar laten kabbelen omdat je een berekend risico hebt genomen? Maar wij kijken ook naar onszelf. Als je de beslissing neemt om na zes maanden je trainer te ontslaan, toont dat aan dat je het slecht hebt gedaan. Dat je de zaken niet goed hebt ingeschat. Op een moment als dit moet je ook mea culpa slaan.”

Is het nu crisis bij Club?

“Ja goed, als je te lang onder je niveau blijft – op alle vlakken –, dan kan je dat wel stellen. We staan ook maar vierde in de competitie, hè.”

En de supporters hebben zich de laatste twee matchen ook flink geroerd. Bent u daarvan geschrokken?

“Goh. Als je in die negatieve spiraal zit, is het niet abnormaal dat zij hun ongenoegen kenbaar maken. Maar dat heeft ook te maken met onze successen van de voorbije jaren. Mensen raken daaraan gewend. En hun verwachtingspatroon ligt almaar hoger.”

© BELGA

Het is nu aan Scott Parker: hoe zijn jullie bij hem beland?

“Wel, wij trachten altijd voorbereid te zijn en hebben een werklijst met interessante kandidaat-trainers, waar zijn naam op circuleerde. We hebben uiteraard met verschillende kandidaten gesproken, maar sommigen vonden we minder opportuun, anderen waren niet beschikbaar. Parker was dat wél en gaf ons het gevoel dat hij ons op korte termijn meer stabiliteit kan brengen. Het zou gek zijn om te denken dat op een paar dagen tijd alles ten goede zal veranderen – zijn eerste wedstrijd, in Genk, is ook meteen de moeilijkste –, maar we denken wel dat hij in de komende weken voor een kentering kan zorgen.”

Waar staat hij voor?

“Voor dynamisch, enthousiast voetbal. Maar hij is iets on-Engelser dan de meeste Engelse coaches, in die zin dat hij voor een voetballende opbouw kiest – weliswaar met een versnelling op het juiste moment en steeds met een finaliteit. Dat heeft hij bij Fulham en Bournemouth ook getoond. En daar heeft hij tegelijk onder grote interne druk en verschroeiende concurrentie de promotie naar de Premier League kunnen afdwingen. Het is niet altijd crescendo blijven gaan, hij heeft op het hoogste niveau ook ontgoochelingen opgelopen, maar dat vind ik altijd een voordeel. Dat is verrijkend. Iedereen die we gesproken hebben over Scott Parker – onder wie ook Denis Odoi, die onder hem heeft gespeeld – was trouwens positief.”

Is hij voldoende op de hoogte van de Belgische competitie?

“Voor een analyse van de tegenstanders was het te vroeg, maar dat is naar analogie met Alfred Schreuder een jaar geleden. Het is ook aan ons om hem de nodige info te bezorgen.”

En denkt u dat hij Club de titel nog kan bezorgen?

“Vorig seizoen hebben we ook een grote achterstand goedgemaakt, dus zolang je in de race zit, moet je erin blijven geloven. Maar het belangrijkste nu is dat we beter gaan voetballen. Dan kijk ik ook naar de spelers individueel. Want er zijn er die de laatste maanden onder hun niveau hebben gepresteerd, of het hebben nagelaten om een reactie te tonen toen dat nodig was.”

© BELGA

Wordt Parker een trainer naar Engels model, die mee de transfers regelt?

“Neen, onze organisatie staat er, hij kan zich echt focussen op het team. Hij zal het uiteraarrd wel kunnen aangeven als hij na twee, drie weken analyseren ergens een behoefte ziet. Maar het geloof is aanwezig dat we qua kwaliteit in de kern goed zitten. Zeker als bijvoorbeeld een Yaremchuk eerst blessurevrij raakt en dan op zijn oude niveau komt.”

En vreest u een vertrek van een sterkhouder genre Skov Olsen?

“Als je het voetbal en de resultaten wil verbeteren, is het zaak om je betere spelers te houden, hè.”

Tot slot nog even over Hoefkens. Hoe is hij met zijn ontslag omgegaan?

“Makkelijke gesprekken zijn dat natuurlijk niet, maar hij was zeer correct. We hebben het ook nog effe gehad over zíjn toekomst. Binnen Club is er altijd plaats voor mensen zoals hij, maar hij heeft duidelijk aangegeven dat hij als hoofdtrainer wil doorgaan. Alle begrip. Een van de factoren om in mei voor hem te kiezen was trouwens ook dat hij als hij die functie niet zou krijgen, hij was wellicht was vertrokken. We hadden dermate veel waardering voor zijn werk dat we besloten om een berekend risico te nemen. Alleen weet je helaas nooit hoe het in de praktijk zal werken.”

En wat met jullie persoonlijke band?

“Wel, toen ik twaalf jaar geleden bij Club toekwam, was Carl aanvoerder. We hadden meteen een klik en later heb ik hem dan overtuigd om terug te komen. We hebben dan een goeie band opgebouwd, maar ik ga ervan uit dat die overeind zal blijven.”