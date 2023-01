Geverfd gras, miljoenen dollars en veel vrouwelijk schoon: dit was de vergeten Amerikaanse epiloog van Pelé

Drie keer wereldkampioen, meer dan duizend goals voor Santos en al bij leven de grootste Braziliaanse voetballegende. Als Pelé straks begraven wordt, zal het allemaal in herinnering gebracht worden. Maar Pelé voetbalde niet alleen in en voor Brazilië. In 1975, op zijn 34ste, tekent hij een contract bij New York Cosmos. De krabbel van zijn leven, goed voor drie hilarische jaren vol dollars, vrouwen en het betere societyleven. Een terugblik op de vergeten Amerikaanse epiloog van Pelé.