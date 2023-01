Dorpsraad Binderveld verloot ‘weekendje Wenen’: winnaars krijgen ... ajuin

Nieuwerkerken

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde de Dorpsraad van Binderveld op 1 januari een eindejaarsdrink. “Ons traditionele vuurwerk mochten we niet meer organiseren, daarom kozen we voor een leuk alternatief”, vertelt Danny Vanleeuw. “We kozen voor straattheater, ook heel leuk om voor wat sfeer te zorgen. Het was trouwens een bijzondere eindejaarsdrink, want onze Dorpsraad mocht twintig kaarsjes uitblazen.”

De ruim 60 aanwezigen genoten ervan om samen te klinken op het nieuwe jaar. Daarnaast mocht iedereen ook deelnemen aan een loterij. Het komische duo Jos & Jos stond garant voor een eerlijke trekking. De twee winnaars keken wel heel verbaasd toen ze voor hun ‘weekendje Wenen’ geen tickets … maar wel en grote ajuin in hun handen gestopt kregen.(len)