Kasper Dolberg trekt op uitleenbasis van Franse Nice naar Hoffenheim in de Bundesliga

De Deense aanvaller Kasper Dolberg speelt tot het einde van het seizoen voor het Duitse Hoffenheim. Hij komt op uitleenbasis over van het Franse Nice, zo is maandag bevestigd. De 25-jarige Dolberg werd begin dit seizoen verhuurd aan Sevilla, maar daar kwam hij slechts acht keer in actie. Eind 2022 keerde de Deen terug naar Nice. De 40-voudige international (elf goals), ex-Ajax, zet zijn carrière nu verder bij de nummer 11 uit de Bundesliga.