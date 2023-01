700 schoolkinderen verkennen de wereld van de wolven in Kampse bibliotheek

Leopoldsburg

De voorbije twee maanden stond in de bib van Leopoldsburg een pop-upexpo opgesteld rond de aanwezigheid van de wolven in de eigen Limburgse regio. De expo werd samengesteld door Natuur en Bos, die zelf ook gidsen voorzien hadden om de groepen te begeleiden. In Leopoldsburg kwamen ruim 700 schoolkinderen op bezoek met daarnaast ook nog individuele bezoekers, want door de interactieve opzet was de expo geschikt voor jong en oud. Blikvanger op de expo was Roger, de opgezette wolf die in 2018 aangereden werd. (sb)