Oekraïense Banksy-dief riskeert tot twaalf jaar cel

De man die begin december in een voorstad van Kiev met verschillende medeplichtigen een werk van de Britse kunstenaar Banksy uit de muur gehaald heeft, riskeert tot 12 jaar cel. Dat heeft de aanklager geëist bij de start van het proces maandag in Kiev. Het proces is enkel gericht tegen de man.

“Hij was zich bewust van de waarde van het werk, en was van plan de graffiti te verkopen en naar eigen goeddunken over de opbrengst te beschikken”, klonk het. “Daartoe schakelde hij mannen in die niets wisten van zijn bedoelingen, en die hij verzekerde dat hij alle nodige vergunningen had om de muurschildering te ontmantelen.”

Buurtbewoners hadden destijds gezien dat het beeld uit de muur werd gesneden, en belden de politie. Het werk toont een vrouw in kamerjas met krulspelden, maar ook met gasmasker en brandblusser. Het werk werd in beslag genomen, en het ministerie van Cultuur moet nog een beslissing nemen over wat ermee zal gebeuren.

De identiteit van de kunstenaar achter Banksy is nog altijd onbekend. In november raakte bekend dat de kunstenaar verschillende werken had gemaakt in zwaar door de Russische invasie getroffen voorsteden van Kiev, en ook in Kiev zelf.