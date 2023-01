“De klimaatverandering maakt het ook moeilijk voor ons om in te schatten welke soort kleding we nu voor de volgende winter moeten bestellen”, zegt zaakvoerder Karine Valy (rechts) van La Bottega, hier met medewerkster Mieke Nivelle. — © Raymond Lemmens

Hasselt

Dinsdag starten de wintersolden en in de boetieks verwachten ze meteen veel volk. In de aanbieding: vooral jassen. “De klimaatverandering maakt het moeilijk om in te schatten welke kleren we nu moeten bestellen voor volgende winter”, klinkt het in La Bottega in Hasselt.