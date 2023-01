Knobbelzwaan en jong everzwijntje zijn eerste patiënten van het nieuwe jaar in NHC

De eerste patiënten van 2023 in het Natuurhulpcentrum werden op 1 januari al binnengebracht. Een knobbelzwaan moest in Kinrooi uit een put worden gehaald. En een everzwijntje dat moederziel alleen door het bos doolde, zit intussen ook in een veilige kooi.

Het jonge everzwijntje werd door enkele wandelaars die zondag de frisse lucht ingingen, gevonden. Het biggetje liep moederziel alleen door het bos. Bij het NHC vermoeden ze dat het werd opgeschrikt door het vuurwerk en zo gescheiden geraakte van de rotte. Het diertje zit nu tijdelijk in een kooi. Wat er mee gaat gebeuren, wordt nog bekeken.

De zwaan kon niet op eigen kracht uit de put. — © NHC

In Kinrooi moest een knobbelzwaan uit een put worden gehaald. De zwaan was in een ingestorte beverburcht terechtgekomen en kon er niet meer op eigen kracht uit. Na een check-up, waaruit bleek dat de zwaan gezond was, kon ze worden vrijgelaten. Om meer problemen met de ingestorte burcht te voorkomen werd het gat dichtgemaakt.