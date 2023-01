Mighty Mike, De Groene Sloopkogel, The Dutch Knight: noem hem zoals je wilt, maar feit blijft dat de man die ooit als tegelzetter de badkamer van ex-voetballer Dennis Bergkamp verfraaide, een absolute topper is in zijn vak. Michael van Gerwen (33), de dartsspeler/multimiljonair, straks de tegenstander van Dimitri Van den Bergh op het WK.