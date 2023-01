Maastricht/Riemst/Lanaken

Het winkelcentrum Brusselse Poort in Maastricht - net over de grens met Veldwezelt - breidt uit met een derde supermarkt. Daartoe heeft de gemeente Maastricht zopas het licht op groen gezet. Naast de Albert Heijn en Jumbo is er plaats voor een prijsvechter zoals Aldi en Lidl.