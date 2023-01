Onze tv-tips: rechters en beklaagden, handige jongens en een bijzondere kerk

De rechtbank

Play4, di, 21u

Alweer het 12e seizoen van deze zeer succesvolle documentairereeks van Woestijnvis, maar wel met een primeurtje. Voor het eerst mochten er camera’s filmen bij de nieuwe voetbalrechtbank van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Hier worden uitspraken gedaan in zaken rond discriminatie en racisme op en naast het voetbalveld. Ook de probatiecommissie in Hasselt opent de deuren. (tove)

Nate & Jeremiah Home Project

TLC, di, 21.30u

Droom je er ook van om je huis eens volledig anders in te richten, maar dan wel op een bijzonder praktische manier? Ongetwijfeld ben je het al van plan geweest, maar weet je niet goed hoe je eraan moet beginnen. Deze twee heren leven niet alleen onder hetzelfde dak, maar zijn ook interieurontwerpers. Ze overladen je met heel wat nuttige tips. (tove)

Sagrada Familia: le défi de Gaudi

Canvas, di, 22.05u

Wie al ooit in Barcelona was, stond vast en zeker al oog in oog met de Sagrada Familia. De voltooiing van de kerk is nabij en steeds meer wordt duidelijk hoe het waanzinnige project van Gaudí zijn opvolgers voor tal van uitdagingen heeft gezet. De basiliek houdt de opvolgers van de Catalaanse architect al ruim een eeuw in de ban. Deze documentaire reconstrueert het bijzondere bouwproces. (tove)