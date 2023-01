Ambtenarenbal keert terug na twee jaar afwezigheid

Goed nieuws voor alle ambtenaren. Na twee jaar van afwezigheid, uiteraard door corona, maakt het traditionele ambtenarenbal haar comeback in 2023. Het dansfeest vindt plaats op maandag 2 januari in de Ancienne Belgique.

Een speciale editie wordt het niet, want de organisatoren houden vast aan het recept dat al 52 jaar lang werkt. Om 13 uur gaan de deuren van concertzaal AB open en kunnen alle ambtenaren de dansbenen losgooien voor de 53ste editie van het ambtenarenbal. Een dj draait tot 22 uur plaatjes.

“De mensen zullen zich hopelijk te goed doen aan de muziek na een lange coronaperiode”, vertelt Patrick Vanhopplinus van Kunst en Vrije Tijd. “We hebben wel een nieuwe dj moeten zoeken, want door corona is de vorige dj ermee gestopt”, vervolgt hij.

De organisatoren zijn wel blij dat het ambtenarenbal terug is en hopen dat het de samenhorigheid en de interactie tussen de ambtenaren opnieuw zal versterken. Al zijn er toch ook twijfels. Over de opkomst bijvoorbeeld. “Ik vrees dat we dit jaar nog minder volk zullen hebben. Al heb ik natuurlijk geen glazen bol. We zullen zien op het moment zelf”, besluit Vanopplinus.