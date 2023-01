180 sportievelingen lopen het nieuwe jaar in in Hoeselt

Hoeselt

Zo’n 180-tal lopers liepen het nieuwe jaar in in Heoeselt. Op nieuwjaarsdag liepen ze op eigen tempo een toertje van 5 of 10 kilometer rond Hoeselt-centrum. “Het parcours volgde grotendeels de route van onze jaarlijkse Hoeselt Run”, zegt Wim Hellinx van Hoeselt Run. “Dit is al onze zesde editie van onze nieuwjaarsjogging. Het is voor ons een manier om het jaar spetterend sportief in te zetten. De lopers konden kiezen tussen 5 of 10 kilometer in telkens drie tempo’s aan 5, 6 of 7 minuten per kilometer. Voor deze editie kon de club ook rekenen op steun van de lokale horeca. Na de looptocht kon elke loper terecht in de nieuwe eetzaak Op de Noen voor een gratis glaasje cava of fruitsap.” (frpe)