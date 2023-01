Bizar: Kameroense voetbalbond zet 21 jeugdspelers uit selectie wegens fraude bij leeftijdstest

Een bijzonder verhaal uit Kameroen. De voetbalbond had 30 jeugdspelers geselecteerd voor de kwalificatiereeks van het Afrika Cup-toernooi voor spelers onder de 17 jaar, maar nu blijkt dat het merendeel niet mee mag doen. Reden: ze zijn te oud.

Uiteindelijk gaat het om 70 procent van de geselecteerde spelers. Dat er fraude wordt gepleegd met leeftijden en persoonsgegevens is in het land al jaren aan de gang, vooral ook in de voetbalwereld. Vandaar dat de bond een extra controle wilde zo vlak voor de kwalificaties.

De spelers kregen dan ook speciale testen voorgeschoteld. Zo werd er een MRI-scan gemaakt van hun polsen, zo kunnen de artsen checken aan de hand van de botten wat de leeftijd is. Bij 21(!) van de 30 spelers bleek dat ze ouder waren dan 17 jaar. Of, althans, ze konden vooral niet vaststellen dat ze jonger waren dan 17 jaar. Ze werden ook uit de selectie gegooid. De voetbalbond van Kameroen doet na de ontdekking dan ook een oproep aan spelers, directeuren en trainers om de leeftijden meer te respecteren: “Omdat dit in het verleden het imago van het Kameroense voetbal bezoedelde.”