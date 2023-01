ZOL start grote anti-agressiecampagnes na geweld in oudejaarsnacht: “Steeds meer korte lontjes”

Genk

Tijdens een vechtpartij op de spoeddienst van het ZOL in Genk in de nieuwjaarsnacht zijn ook de hulpverleners het slachtoffer geworden van agressie. Het zoveelste voorbeeld van geweld tegen verpleegkundigen, artsen, ambulanciers, politieagenten en brandweerlui. “Geweld tegen onze mensen komt steeds vaker voor. Daarom willen we twee grote anti-agressiecampagnes uitwerken”, klinkt het in het ziekenhuis.