Toen Poetin Oekraïne binnenviel, breidde het gezin van Tongenaar Geert Verstraelen (48) en zijn vrouw Sasha (44) in één klap uit van twee naar tien personen. Het koppel nam acht Oekraïense oorlogsvluchtelingen in huis, die een jaar lang tussen hoop en wanhoop leefden in het veilige Rutten. “We zijn België ontzettend dankbaar, maar zodra het kan, keren we terug naar huis.”