Buurtbewoners Bonhommekapel in Bree hopen op vredig 2023

Bree

Voor het eerst in twee jaar kon de buurtontmoeting met de mensen van De Neyen en de Muizenduikstraat tussen Kerstmis en Nieuwjaar weer doorgaan. “We spraken traditiegetrouw af aan de Bonhommekapel om de beste wensen aan elkaar over te maken”, vertelt René Luyten. “Maar we namen ook deel aan de internationale actie voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. We hingen witte linten in de struiken rond de kapel en stuurden de foto’s al via Pax Christi naar Oekraïne. Hopelijk wordt 2023 een jaar waarin vrede gesloten wordt.” (pabr)