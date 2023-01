Wolvenjacht volop geopend in Zweden: “Desastreus voor heel ecosysteem”

Van de zo’n 460 wolven in Zweden, mogen er vanaf nu 75 gedood worden. Dat is zeer tegen de zin van natuurorganisaties. De al bedreigde diersoort zou in de toekomst nog sterker kunnen worden opgejaagd, waarschuwen die.

De Zweedse overheid besliste dat de wolvenpopulatie in het land verder ingekrompen mag worden. Momenteel zijn er 460 wolven in het land, waarvan er 75 gedood mogen worden. "We stellen vast dat de wolvenpopulatie jaarlijks aan het groeien is", zei de Zweedse minister van Plattelandszaken Anna-Caren Sätherberg onlangs in een interview. "Met deze ruiming willen we ervoor zorgen dat we de opgelegde doelen van het parlement behalen."

De jacht is maandag van start gegaan, en dat is volgens Gunnar Glöersen, medewerker bij de Zweedse Jagersvereniging, een goede zaak. Hij zei tegen lokale media dat de jacht "noodzakelijk is om de groei van de wolven in het land te vertragen". "De huidige wolvenroedel is de grootste die we de laatste jaren hebben gehad."

Natuurorganisaties zijn het daar niet mee eens. "Alle rapporten tonen aan dat de wolf in Zweden in moeilijkheden verkeert, maar de regering neemt dat niet serieus", zei Daniel Ekblom van de natuurbeheergroep van de Nature Conservation Association aan The Guardian.

Ook Marie Stegard, voorzitter van de antijachtgroep Jaktkritikerna, waarschuwt al jaren voor de negatieve gevolgen van de jacht op wolven. "Wolven zijn een belangrijke voorwaarde voor biodiversiteit in de voedselketen. Als plots een kwart van de populatie gedood wordt, dan heeft dat negatieve gevolgen voor dier en natuur. Het is desastreus voor het hele ecosysteem."

De Zweedse minister van Plattelandszaken gaf onlangs ook toe dat de bevolking de jacht op wolven steeds meer afkeurt. Daarom vroeg de regering het staatsbureau voor milieu­bescherming om het aanbevolen populatiegetal van de wolf te herbekijken.

Inteelt

Het agentschap had eerder aanbevolen de populatie niet onder de 300 te laten zakken, om te voorkomen dat de Zweedse wolf verder zou verzwakken en bedreigd worden door inteelt. Toch is een meerderheid in het Zweedse parlement voorstander van een nog sterkere vermindering van de wolvenpopulatie tot 170 – het absolute minimum dat door Europa officieel werd vastgelegd.

Een groep wetenschappers van Europese topuniversiteiten reageerde in het tijdschrift Science dat voor dat doel geen wetenschappelijk advies werd ingewonnen. Die ruimere vermindering zou een ernstige bedreiging zijn voor een al gefragmenteerde en kwetsbare wolvenpopulatie.

"Als de wolvenpopulatie zou zakken tot 170, dan komt de wolf pas echt in de problemen", zei roofdierdeskundige Benny Gäfwert aan The Guardian. "Het grote probleem zit hem in de genetica van de wolven. Hoe kleiner de wolvenpopulatie, hoe groter het effect van schommelingen in de genen. Idealiter zouden er 1.500 wolven moeten zijn om een zo groot mogelijke genetische variatie te hebben."