Adil en Bilall ontmoeten iconische regisseur Oliver Stone

Stone is een van de grote namen in Hollywood. Op zijn palmares staan bekende en gewaardeerde films als Platoon, een film over de oorlog in Vietnam, een onderwerp dat hij in Born on the Fourth of July nogmaals belicht. In 1987 verscheen de film Wall Street met Michael Douglas. In 1991 maakte Stone de film JFK, gebaseerd op het leven van voormalig president John F. Kennedy.

Oliver Stone is al jaren een van de idolen van Adil El Arbi. De Belgische filmmaker was dan ook enorm in zijn nopjes toen hij zijn grote voorbeeld de hand kon schudden. Samen met zijn vaste kompaan Bilall Fallah kon hij ruim een uur met de iconische regisseur praten over diens werk en carrière. “Ik kan niet uitleggen hoe blij ik ben dat ik hem heb ontmoet”, vertelt Adil op Instagram.