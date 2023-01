Vier crossen in één week: deze helse zesdaagse zit er in het veld (weer) aan te komen voor Wout van Aert en co

De komende dagen zit de veldritkalender weer propvol met vier crossen in zes dagen. Er wordt achtereenvolgens in Herentals, Koksijde, Gullegem en Zonhoven gekoerst en ook afgelopen zondag doken de renners in Baal al de modder in.

Geen Pidcock in Herentals

Dinsdag 3 januari staat de cross in Herentals voor de X²O Badkamers Trofee op het programma. Wereldkampioen Tom Pidcock zou normaal aan de start staan in Herentals, waardoor we opnieuw een duel tussen de Grote Drie zouden krijgen. Maar na zijn val in Baal op nieuwsjaarsdag moet de wereldkampioen geblesseerd forfait geven. Pidcock komt normaal gezien pas opnieuw in actie op 22 januari tijdens de wereldbeker in het Spaanse Benidorm. In principe meteen zijn laatste veldrit van deze winter.

Wout van Aert zal dinsdag wel te zien zijn in Herentals, net als Eli Iserbyt en Mathieu van der Poel. Iserbyt zal met vertrouwen aan de start staan na zijn zege in Baal, terwijl Van Aert en van der Poel iets frisser zullen zijn aangezien zij de cross in Baal oversloegen.

Opnieuw Van Aert - Van der Poel

Twee dagen later, op donderdag 5 januari, is er in Koksijde een nieuwe veldrit voor de X²O Badkamers Trofee. Weer staan Van Aert, Van der Poel en Iserbyt aan de start.

Alleen Van Aert van Grote Drie

Zaterdag staat dan weer de Superprestige in Gullegem op het menu. Daarvoor passen Tom Pidcock en Mathieu van der Poel, maar Wout van Aert verschijnt er wel opnieuw aan de start. Ook Eli Iserbyt, Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout rijden mee.

En nog eens Van Aert - Van der Poel

En de dag erna rijden de renners de wereldbeker in Zonhoven. Zondag kijken Van Aert en Van der Poel mekaar opnieuw in de ogen. Iserbyt zal opnieuw proberen om de twee tenoren het vuur aan de schenen te leggen. Daarna krijgen de renners (minstens) een weekje rust.