360 Riemstenaren vieren kerst in dorpsrestaurant

In de week van 19 tot 23 december vierden heel wat Riemstenaren kerst in een van de drie dorpsrestaurants.

Dinsdag 20 december beet het dorpsrestaurant in Vlijtingen de spits af. Op woensdag 21 december serveerden de vrijwilligers van het dorpsrestaurant in Kanne een heerlijk viergangenmenu en als laatste in het rijtje van de kerstmenu’s kwam het dorpsrestaurant van Riemst aan de beurt.

Overal was er een mooie opkomst. In totaal schoven 360 Riemstenaren aan in een van de 3 dorpsrestaurants. Achter de schermen zorgde een legertje vrijwilligers dat alles vlot op tafel kwam. Alle aanwezigen waren achteraf heel tevreden: een lekker menu, een vlotte bediening en een gezellige babbel. Wat moet een mens meer hebben? Nu zijn de 3 dorpsrestaurants van Riemst gesloten, maar in de week van 9 januari staan de vrijwilligers weer paraat en kunnen de Riemstenaren opnieuw genieten van een heerlijk menu in leuk gezelschap.