Groter verzet, aerodynamischer, lichtere schoenen en banden die minder snel lek gaan: zo moet Wout van Aert voortaan één procent sneller rijden

Nieuw jaar, nieuwe fiets: het frame is hetzelfde, maar aan de onderdelen van de fiets van Wout van Aert heeft Jumbo-Visma enkele wijzigingen doorgevoerd waardoor die nog sneller wordt dan in 2022. In de cross van Herentals mag Van Aert er voor het eerst mee het veld in. Mathieu Heijboer, Head of Performance bij Jumbo-Visma: “Alle kleine beetjes maken onze fietsen hopelijk één à twee procent beter.”