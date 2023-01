De kans dat je tijdens de solden nog ergens een jurk of bloesje tegenkomt met glimmende pailletten is groot: de rekken hangen er vol mee. Maar hoe aantrekkelijk die schitterende kleurtjes ook mogen zijn, ben je er nu nog iets mee en zijn er manieren om casual pailletjes te dragen? En mag dat zomaar in de wasmachine?