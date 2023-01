Kerstmannen delen cadeautjes uit bij Samana Leut

Op woensdag 28 december organiseerde Samana Leut haar kerstfeest in de parochiezaal, die voor de gelegenheid gezellig en sfeervol aangekleed werd in kerststemming.

Na de verwelkoming spraken de kernleden elk afzonderlijk hun kerstwensen toe aan de leden met aansluitend als samenzang ‘Komt allen te samen’. Na de hoofdschotel was er een moment voorzien om de echtparen te huldigen die de voorbije drie jaar hun 50- of 60-jarig huwelijksjubileum vierden. Als ontspanning/animatie hadden de kernleden een kerstshow voorbereid met kersthits van vroeger en nu. Als afsluiting van de geslaagde namiddag was de Kerstman van de partij. Hij bracht een presentje mee voor alle leden.