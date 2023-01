Luminus maakt prijs van vast energiecontract bekend, bekijk hier hoeveel dat voor jou kan zijn

Een vast energiecontract bij Luminus kost een gemiddeld gezin zo’n 300 euro per maand, zo blijkt nu de energieleverancier de details daarvan bekendmaakte.

Nadat er door de sterk gestegen energieprijzen maandenlang geen vaste energiecontracten werden aangeboden, waagt Luminus nu toch als eerste energieleverancier de sprong.

De reden? De energieprijzen die weer fors aan het dalen zijn, waardoor Luminus in zo’n vast contract – erg populair bij de consument – toch weer brood ziet.

Wat zo’n vast contract – Comfy gedoopt – je kost? Voor een gezin van 4, dat op gas verwarmt en in een rijhuis woont, schat Luminus de maandelijkse energiekost op 301,49 euro, goed voor een jaarfactuur van 3.600 euro. Zo blijkt uit de tariefsimulator op de website van Luminus.

Het vaste Comfy-tarief is daarmee zo’n 30 euro duurder dan het goedkoopste Luminus-tarief, zijnde het variabele Comfyflex-tarief, dat de “scherpste prijs” belooft. Dat komt voor een gelijkaardig gezin op een maandelijkse kost van 272,16 euro uit. “Een vast tarief biedt gemoedsrust. Anderzijds is het logisch dat een vast contract duurder is dan een variabel”, zegt Luminus-woordvoerder Nico De Bie. “Bij een vast contract moet de leverancier de levering van energie tegen dezelfde prijs garanderen voor de gehele duur van het contract, zonder de mogelijkheid voor de leverancier om dit contract op te zeggen.”

Of het vaste Luminus-contract –met een jaarfactuur van zo’n 3.600 euro – financieel interessant is? Dat zal afhangen van hoe de energiemarkten de komende weken en maanden evolueren. Blijven die prijzen dalen, kan het zijn dat je met een variabel contract, dat mee evolueert met de energieprijzen op de groothandelsmarkten, goedkoper af bent.

Ter vergelijking: volgens de Vreg, de Vlaamse energiewaakhond, moesten gezinnen die in december een nieuw energiecontract afsloten nog rekening houden met een jaarfactuur van zo’n 5.090 euro, of zo’n 425 euro per maand.

Engie

Navolging krijgt Luminus (nog) niet. Grootste speler op de markt Engie kijkt de kat nog wat uit de boom: “We hebben op dit moment geen plannen om vaste contracten aan te bieden, al volgen we de situatie de komende weken uiteraard verder op”, aldus Engie-woordvoerder Hellen Smeets.

Ook bij Eneco zit er op dit moment nog geen vast contract in: “De energieprijzen zijn volgens ons op dit moment nog te hoog, nog te onstabiel om een vast contract interessant te maken voor onze klanten”, zegt Eneco-woordvoerder Mark Van Hamme. “Wat niet wegneemt dat we de zaak van kortbij opvolgen, omdat we beseffen dat heel wat van onze klanten graag een vast energiecontract wensen.”

73 euro

Of het lang gaat duren voor nog meer energieleveranciers met vaste contracten komen aanzetten, zal inderdaad afhangen van wat er op de groothandelsmarkten gebeurt, en of die markt de komende weken en maanden kalmeert na de énorme bokkensprongen van de voorbije maanden.

Maandagmiddag noteerde de TTF-beurs een prijs van 73 euro per megawattuur gas. Zo’n prijsniveau is van begin februari 2022 geleden. Herinner je dat in augustus de gasprijs op maar liefst 300 euro per megawattuur stond. Consumenten keken op dat moment tegen jaarlijkse energiefacturen aan van 9.000 euro en meer.