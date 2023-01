Minstens twintig doden bij schermutselingen in Somaliland

Bij schermutselingen in het de facto onafhankelijke Somaliland zijn minstens twintig mensen om het leven gekomen.

“De dodentol bedraagt ondertussen twintig personen. Talrijke andere burgers zijn met schotwonden in het ziekenhuis opgenomen”, verklaarde Ahmed Mohamud, een dokter in het ziekenhuis van Laascaanood. Dat slachtofferaantal werd ook bevestigd door een andere dokter, die niet bij naam genoemd wilde worden.

Het geweld tussen de veiligheidstroepen en aanhangers van de oppositie brak zowat een week geleden uit in de noordelijke stad Laascaanood nadat een prominente oppositiepoliticus om het leven kwam. Laascaanood is een omstreden gebied dat zowel door Somaliland als het semiautonome Puntland geclaimd wordt. Beide regio’s beschuldigen elkaar van de opflakkering van het geweld. Zowel Somalië, de Afrikaanse Unie als talloze andere internationale partners riepen reeds op tot een snelle de-escalatie en een vreedzame oplossing voor het conflict.

Somaliland, een regio in het noorden van Somalië, is al zowat dertig jaar de facto onafhankelijk. Die onafhankelijkheid wordt echter enkel door Taiwan erkend. Puntland is een semiautonome regio binnen Somalië.