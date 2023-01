Wagen van dartscommentator Matthias De Vlieger (35) gestolen: “Dit geeft me een heel vies gevoel”

In de nacht van zondag op maandag werd in de Gyselstraat in het Oost-Vlaamse Nieuwkerken de Toyota RAV4 van sportcommentator Matthias De Vlieger (35) gestolen. “Slachtoffer worden van een diefstal bekruipt je met een heel vies gevoel”, vertelt hij. De Vlieger is bovendien niet het enige slachtoffer. Politiezone Waasland Noord bevestigt dat diezelfde nacht twee auto’s van hetzelfde type Toyota RAV4 zijn gestolen.

Voor Matthias, die aan de slag is als dartscommentator bij VTM, is 2023 gestart met een stevige domper. Dieven gingen aan de haal met zijn Toyota RAV4. “Mijn vrouw en zoontje wilden vanochtend vertrekken voor een uitstapje naar een binnenspeeltuin”, vertelt hij. “‘Papa je auto is weg’, zei mijn zoontje plots. Ik parkeer mijn wagen altijd tegenover ons huis, maar daar stond hij dus niet meer.” (Lees verder onder de foto)

Matthias parkeert zijn wagen altijd vlak voor de deur, maar maandagmorgen bleek de auto verdwenen. — © if

Eerst was er ongeloof, maar de paniek en realiteit sloeg al snel toe. “Het is een heel vies gevoel om te beseffen dat je slachtoffer bent geweest van een autodiefstal”, vertelt Matthias. “We zijn onmiddellijk naar onze overburen gegaan die een veiligheidscamera hebben geïnstalleerd op hun oprit. Daarop was te zien dat om 3 uur mijn auto er nog stond, maar een paar minuten later plots niet meer.”

“De dieven hebben we helaas zelf niet op beeld. Blijkbaar is mijn Toyota RAV4 een gewild model bij autodieven. Toen ik de wagen in oktober 2021 aankocht, werd ik hier nog voor gewaarschuwd maar dat lachte ik toen weg. De autodieven hebben de nodige apparatuur om het signaal het keyless-go-systeem te kopiëren, waardoor ze heel eenvoudig mijn wagen konden openen en wegrijden.”

Matthias nam onmiddellijk contact op met de politie die ter plaatse kwamen voor vaststellingen. Dat zijn wagen zeer gewild is bij autodieven, werd op dat moment meteen bevestigd. “Toen ik mijn verklaring aflegde, kreeg de politie een tweede oproep binnen van een gestolen Toyota RAV4”, vertelt hij. De politie bevestigt dat maandagnacht inderdaad twee voertuigen van hetzelfde type Toyota RAV4 zijn gestolen. Zij verklaren dat het nog te vroeg is om hieruit conclusies te trekken. Het onderzoek loopt nog volop.

Traceerfunctie

Matthias leeft op hoop dat zijn wagen toch nog via de track-and-tracefunctie kan worden teruggevonden. “Ik heb de toestemming gegeven aan het parket om mijn wagen via de ingebouwde traceerfunctie op te sporen, maar voorlopig ontbreekt elk spoor”, vertelt hij.

“Mijn wagen heeft ook een paar heel specifieke kenmerken. Hij heeft een opvallende kleur en zwarte velgen, en bovendien een klein sterretje in de voorruit. Hopelijk herkent iemand mijn wagen en heb ik hem snel terug in mijn bezit. Maar ik ben er ook al mentaal op voorbereid dat ik hem hoogstwaarschijnlijk nooit meer terugzie.”