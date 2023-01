Keel- en borstkanker vastgesteld bij ex-tennisster Martina Navratilova

Bij voormalige tennisster Martina Navratilova is keel- en borstkanker vastgesteld, zo werd maandag bekendgemaakt. De kanker zit echter nog in een vroeg stadium, wat de kans op succesvolle behandeling groter maakt. Dertien jaar geleden werd de voormalige nummer een van de wereld al eens behandeld voor borstkanker. “Ik zal opnieuw het gevecht aangaan met alles wat ik in mij heb”, aldus de 66-jarige Navratilova.