Elise Mertens kiest voor Australische Storm Sanders als nieuwe dubbelpartner

Op TV Limburg maakte Elise Mertens bekend dat ze volgend seizoen in zee gaat met een nieuwe dubbelpartner. Ze gaat niet langer door met Veronika Kudermetova, met wie ze in november nog de wereldtitel veroverde op de WTA Finals in Fort Worth, maar wel met de Australische Storm Sanders.

Elise Mertens en Storm Sanders gaan een nieuw duo vormen. De 28-jarige linkshandige Australische staat momenteel tiende op de dubbelranking en heeft vijf dubbeltitels op haar palmares staan. “Zij had nog niemand en zo zijn we in contact gekomen. Ik ben wel benieuwd naar de samenwerking”, verduidelijkt Mertens. Op dit ogenblik verdedigt de Hamontse de Belgische kleuren op de United Cup in Perth waar ze haar eerste wedstrijd heeft gewonnen.