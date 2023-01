Geblesseerde wereldkampioen Tom Pidcock geeft forfait voor cross in Herentals

Tom Pidcock is er dinsdagmiddag niet bij in Herentals. De wereldkampioen van Fayetteville geeft na zijn val in de Grote Prijs Sven Nys van 1 januari forfait.

De Brit van Ineos-Grenadiers heeft te veel last van de naweeën van de val in de slotronde in Baal. “Hij haalde daarbij het scheenbeen open en zijn been staat ook heel dik. Het is beter om nu even rust in te bouwen”, aldus ploegleider Kurt Bogaerts.

Herentals, waar Wout van Aert thuis is, zou de laatste cross betekend hebben voor Pidcock van een serie. In principe rijdt hij nu alleen nog de Wereldbeker van Benidorm van 22 januari die de laatste veldrit van zijn winter wordt. Daar komen de Grote Drie een laatste keer tegen elkaar in het veld uit. Tussendoor zit hij op Mallorca, waar de tweede ploegstage van Ineos-Grenadiers plaatsvindt. Zoals bekend past Tom Pidcock voor het WK in Hoogerheide van februari.