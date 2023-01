Op zoek naar een nieuw loopdoel? Kruis deze Limburgse wedstrijden al maar aan in je agenda

Kruis deze loopwedstrijden aan in je agenda, schrijf je tijdig in en begin alvast met trainen. — © Golazo

Geen beter moment dan het begin van een kraakvers jaar om je gezondheid een boost te geven. En hoe kan dat beter dan met een flinke portie sport? Kruis deze loopwedstrijden aan in je agenda, schrijf je tijdig in en begin alvast met trainen. De gezonde buitenlucht krijg je er zomaar bij!

1. Trailrun Bergerven Opoeteren op 4 februari

Mag het een beetje meer zijn? Deze trailparcours van 6,5, 12, 17 en 24 km zijn een echte uitdaging en gaan voornamelijk door het prachtige natuurgebied in Bergerven waar je heuveltjes en single tracks ontdekt.

Vertrek en aankomst: Kanaalstraat 6 in Dilsen-Stokkem. Enkel voorinschrijvingen. Info: www.trisportmnk.com

© Trailrun Bergerven Opoeteren

2. Offroad Bilzen op 23 februari

Of je nu een wandelaar bent, een recreatieve loper of eentje die net wat meer uitdaging wil … Offroad Bilzen heeft voor elk wat wils: 7 km, 15,5 km en een wandelroute. En ook voor de kinderen is er een loopactiviteit van 1 km.

Vertrek en aankomst: Sportpark Katteberg, Zeepstraat 46 in Bilzen. Inschrijven kan vanaf 1 januari of ter plaatse de dag zelf. Info: www.offroadbilzen.be

© Offroad Bilzen

3. Vijverrun33 Heusden-Zolder op 12 maart

De Vijverrun33 is een natuurloop in het waterrijkste gebied van België door de bossen en langs de vijvers van Midden-Limburg. Heel wat private eigenaars stellen hun domeinen die dag uitzonderlijk open. Je kan je sportieve hart ophalen tijdens de 5 km, 12 km of 33 km.

Kluisstraat 1 in Heusden-Zolder. Info: www.vandersanden-limburgruns.be

© RR

4. Herk Loopt op 26 maart

Een gezellige stratenloop door het centrum van Herk-de-Stad op een afwisselend en uitdagend parcours. Zet je beste beentje voor op de 5 of 10 km. Voor kinderen zijn er routes van 300 m en 1 km.

Info: www.vandersanden-limburgruns.be

© Gemeente Herk-de-Stad

5. Mariënloop Borgloon op 2 april

Een gevarieerd parcours brengt je via het voormalige fruitspoor naar het idyllische Kerniel. Daar loop je door de Vallei van Colen, langs de abdij Mariënhof over veldwegen en door de fruitplantages. Je vertrekt en finisht op het grote plein voor de Smaakfabriek. Er is een route van 6,4 km en eentje van 11 km.

Vertrek en aankomst: de Smaakfabriek, Stationsplein 8 in Borgloon. Inschrijven kan ter plaatse. Info: www.marienloop.be

© Pascal Van Marcke

6. Bloesemrun Sint-Truiden op 16 april

Even de beentjes strekken tussen de mooie bloesems, midden in het prachtige Haspengouw? Dan is deze run helemaal iets voor jou. Schrijf je in voor 5 km of 11,4 km. Er is ook een Kidsrun.

Info: www.bloesemrun.be

© RR

7. Tungrirun Tongeren op 1 mei

De Tungrirun is een stratenloop door de Oudste Stad van Limburg. Heel wat private eigenaars stellen hun domeinen die dag uitzonderlijk open. Er zijn verschillende parcours: een 400 m kabouterloop voor de kleinsten, 1 km, 2 km, 3 km, 5 km en 10 km.

Vertrek en aankomst: Stadspark De Motten in Tongeren. Info: www.tungrirun.be

© Jill Delsaux

8. Genk Loopt op 7 mei

Ontdek al lopend de mooiste plekjes in het Genkse stadscentrum én de natuur (Molenvijver en Kattevennen) tijdens een van de volgende routes: 1 km, 5 km, 10 km of 10 miles. Ook voor wandelaars is er een mooie route voorzien.

Vertrek en aankomst: stadscentrum Genk. Info: www.genkloopt.be

© Genk Loopt

9. Martin’s Run Bilzen op 14 mei

Zet het op een drafje doorheen het pittoreske Alden Biesen en geniet van de omgeving. Tijdens dit parcours kan je je loopbenen strekken: 1 km, 5 km, 10 km of een halve marathon.

© Bilzen Run

10. Boekt Loopt op 27 mei

Deze wedstrijd neemt je mee door de straten van Boekt en een verrassend stukje natuur met uitgestrekte duinen, heide, naaldbossen, vijvers en mooie vergezichten. Er is een route van 5 km, 10 km en 17 km.

Vertrek en aankomst: jeugdlokalen, Ubbelstraat 104 in Heusden-Zolder

© Maarten Claes

11. The Classic Tessenderlo op 10 juli

Tijdens Looi Kermis wordt het startschot gegeven voor de ENGIE Classic Tessenderlo. Je kan kiezen tussen de ENGIE Jogging van 4 km, en de ENGIE Classic van 10 km. Er is ook een Kidsrun van 1 km.

Vertrek: Neerstraat voor de jogging en de Kidsrun, Rijt voor de Classic. Aankomst: Gemeentelijk Sportpark Tessenderlo. Info: www.theclassictessenderlo.be

© Serge Minten

12. Boslandtrail Hechtel-Eksel in september

Niet alleen lopen, maar ook wandelen is goed voor de gezondheid. De Boslandtrail neemt je stappers op sleeptouw door dichte bossen, over beekjes en open velden. Er zijn routes van 50 km, 75 km en 100 km.

Info: www.boslandtrail.be

© GVB

13. Spartacus Thor Genk op 10 september

Smeer je benen al maar in voor deze spectaculaire obstacle run op en rond de oude mijnsite van Waterschei (Genk). Het langste parcours is 12 km en omvat een 25-tal hindernissen. Verder is er nog een parcours van 7 km met een 15-tal hindernissen en een Family Run van 3 km (voor de allerkleinsten) met een 8-tal hindernissen.

Info: www.spartacusthor.be

© RR

14. Infinity Run Genk op 23 september

De Infinity Run Genk is een nieuw loopinitiatief van Sporta en Stad Genk. Het parcours is opgebouwd in de vorm van een ‘8’, met een kleine lus van 3 km en een grotere lus van 5 km. Je bepaalt zelf je doel door één of meerdere of combinaties van lussen te lopen. De start en de finish is op de kruising van de twee lussen.

Vertrek en aankomst: SportinGenk Park. Info: www.sportingenk.be

15. Maasrun Lanaken op 24 september

Voor elk wat wils tijdens deze veelzijdige run aan onze mooie Maas. Er is een Kidsrun, een Family run van 2,5 km, een route van 5 km, een parcours van 10 km en een uitdagende 10 miles.

Vertrek- en aankomstpunten en andere info: www.maasrun.be

© eva

16. Ambiorix Run Tongeren op 30 september

Enkel voor de dappersten, zeggen ze in Tongeren. En dat klopt wel een beetje: je loopt er op de wegen waar Ambiorix de Romeinen in de pan hakte. Er wordt gelopen over heuvelachtige verkavelingswegen: een 5 km die iedereen aankan en een uitdagende 10 km.

Vertrek en aankomst: Pliniuspark, Fonteindreef 4 in Tongeren. Voor- en daginschrijvingen mogelijk. Info: www.ambiorixrun.be

© Dirk Roefflaer

17. Dwars door Hasselt op 8 oktober

Doorkruis de Hasseltse straten met je getrainde loopbenen tijdens een van de volgende routes: 3 km, 5 km, 10,5 km en 15 km. Er is ook een Kids Run van 1 km.

Vertrek en aankomst: Kolonel Dusartplein in Hasselt. Info: www.dwarsdoorhasselt.be