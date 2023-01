Bijna terug op Stayen: Japanse vedette Shinji Kagawa onderweg naar Sint-Truiden

Shinji Kagawa nam maandagmiddag het vliegtuig naar Frankfurt, om van daaruit met de wagen verder naar Sint-Truiden te rijden. Hij keert terug na zijn operatie aan de voet. Op sociale media postte Kagawa alvast een foto van hem in het vliegtuig samen met Frankfurt-speler Makoto Hasebe. Hoe snel Kagawa weer inzetbaar is, zal de volgende dagen en weken op het oefenveld in Sint-Truiden moeten blijken.

Griepvirus

Voor STVV meteen een pittige trainingsdag vandaag in Sint-Truiden. Er werd maandag om tien uur ’s ochtends al gezwoegd, om 16 uur volgde een tweede sessie. Het griepvirus is wel nog niet helemaal geweerd uit de kleedkamer, coach Hollerbach en videoanalist Yasuaki Osato hebben de microben overgenomen van Jorge Teixeira, Abou Koita en Ameen Al-Dakhil, die wel terug paraat zijn.