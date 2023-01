Tien doden bij heropflakkering van geweld in Indiaas Kasjmir

Zes burgers en vier rebellen zijn in zes dagen tijd om het leven gekomen in het zuiden van Indiaas Kasjmir, in een plotse heropflakkering van het geweld in de regio. Dat melden de autoriteiten maandag.

Zondagnacht openden twee gewapende mannen, waarschijnlijk anti-Indiase rebellen, het vuur op drie woningen in het afgelegen dorp Dangri. Vier bewoners kwamen om het leven, vijf anderen raakten gewond, meldt de politie. Maandagochtend kwamen ook twee personen, onder wie een kind van zeven, om het leven door een explosie in de buurt van een woning, aldus een andere, anonieme, politieofficier.

Ongeveer een half miljoen Indiase soldaten zijn ontplooid in Kasjmir. In Jammu, het zuiden van de regio waar vooral hindoes wonen, is het over het algemeen relatief kalm. Het geweld volgt op een confrontatie aan een controlepost in Jammu vorige week tussen het leger en vermoedelijke rebellen. Volgens de politie kwamen vier vermoedelijke rebellen om het leven tijdens een vuurgevecht.

Volgens de autoriteiten kwamen vorig jaar minstens 172 vermoedelijke militanten en 26 leden van de gewapende troepen om het leven bij gevechten. Kasjmir wordt door zowel India als Pakistan geclaimd. De regio in het Himalayagebergte is sinds de opsplitsing van Brits India in 1947 al het theater geweest van verschillende oorlogen om de controle ervan.

Separatistische groepen, die de onafhankelijkheid van Kasjmir eisen of de aanhechting bij Pakistan, vechten al meer dan drie decennia tegen Indiase soldaten. Tienduizenden burgers, soldaten en rebellen kwamen om het leven bij die gevechten. India beschuldigt Pakistan ervan de rebellen te ondersteunen. De spanningen zijn in het door India gecontroleerde deel van Kasjmir opgelopen sinds India in augustus 2019 zijn directe gezag over het gebied oplegde.